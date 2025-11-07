Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест 17 футбольных судей

Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 из 21 подозреваемого по делу о ставках футбольных судей на матчи в букмекерских конторах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что в результате расследования на первом этапе были выданы ордера на арест 17 судей по обвинению в "злоупотреблении должностными полномочиями" и "влиянии на исход матча".

Ранее Федерация футбола Турции отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных арбитров.

Глава федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в национальном футболе наблюдается "моральный кризис".

По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более 1 тыс. ставок на матчи, а один - 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно.