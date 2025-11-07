Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест 17 футбольных судей

    Футбол
    • 07 ноября, 2025
    • 11:16
    Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест 17 футбольных судей

    Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 из 21 подозреваемого по делу о ставках футбольных судей на матчи в букмекерских конторах.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    Сообщается, что в результате расследования на первом этапе были выданы ордера на арест 17 судей по обвинению в "злоупотреблении должностными полномочиями" и "влиянии на исход матча".

    Ранее Федерация футбола Турции отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных арбитров.

    Глава федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в национальном футболе наблюдается "моральный кризис".

    По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более 1 тыс. ставок на матчи, а один - 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно.

    Последние новости

    11:28

    В Азербайджане создают первый национальный языковой корпус

    Наука и образование
    11:26
    Фото

    В Кяльбаджаре прошла акция "По следам Победы - к зеленому будущему"

    Карабах
    11:17

    В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

    В регионе
    11:16

    Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест 17 футбольных судей

    Футбол
    11:13

    С месторождения Нефтяные камни до сих по добыто около 182 млн тонн нефти

    Энергетика
    11:12

    Натиг Мамедли: Медиа играют ключевую роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

    Медиа
    11:02

    Air Astana приобретет 18 самолетов Boeing до 2035 года

    В регионе
    11:00

    Суммарный объем добычи нефти с месторождения "Чыраг" составил около 107 млн тонн

    Энергетика
    10:59
    Фото

    В бакинском метро введены в эксплуатацию три новых состава

    Инфраструктура
    Лента новостей