Генеральный секретарь АФФА встретился с президентом Футбольного союза Сербии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов встретился с президентом Футбольного союза Сербии Славишом Кокезой.

Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, встреча состоялась по инициативе азербайджанского футбольного функционера, который находится с визитом в Европе.

Э. Мамедов, являющийся кандидатом на членство в Исполнительный Комитет УЕФА, с этой целью начал проводить агитационную кампанию. Встреча между Э. Мамедовым и С. Кокезой состоялась в штаб-квартире Футбольного союза Сербии. Во время встречи между сторонами были обсуждены вопросы сотрудничества. Было достигнуто соглашение о проведении в ближайшем будущем товарищеских матчей между национальными сборными Азербайджана и Сербии в нижних возрастных группах.

Э. Мамедов выразил надежду на то, что С. Кокеза поддержит его кандидатуру во время выборов на членство в Исполнительный Комитет УЕФА.

Отметим, что выборы пройдут 5 апреля в столице Финляндии Хельсинки. Э. Мамедов является одним из 13 кандидатов в Исполнительный Комитет УЕФА.