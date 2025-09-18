Гави может пропустить месяц из-за операции на колене
Футбол
- 18 сентября, 2025
- 22:53
Полузащитник испанской "Барселоны" Гави может пропустить пять недель из-за травмы колена.
Как передает Report, об этом пишет издание Esports RAC1.
По его данным, медицинский штаб "Барсы" примет решение по поводу колена Гави в начале следующей недели. Если консервативное лечение даст положительный результат, его продолжат. Если нет, ему сделают артроскопию, в таком случае игрок пропустит пять недель.
В текущем сезоне 21-летний Гави принял участие в двух матчах чемпионата Испании и записал в свой актив одну результативную передачу.
