Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Гави может пропустить месяц из-за операции на колене

    Футбол
    • 18 сентября, 2025
    • 22:53
    Гави может пропустить месяц из-за операции на колене

    Полузащитник испанской "Барселоны" Гави может пропустить пять недель из-за травмы колена.

    Как передает Report, об этом пишет издание Esports RAC1.

    По его данным, медицинский штаб "Барсы" примет решение по поводу колена Гави в начале следующей недели. Если консервативное лечение даст положительный результат, его продолжат. Если нет, ему сделают артроскопию, в таком случае игрок пропустит пять недель.

    В текущем сезоне 21-летний Гави принял участие в двух матчах чемпионата Испании и записал в свой актив одну результативную передачу.

    ФК "Барселона" футболист травма
    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər

    Последние новости

    23:00

    Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликта

    Другие страны
    22:55

    Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек - ОБНОВЛЕНО - 9

    Другие страны
    22:53

    Гави может пропустить месяц из-за операции на колене

    Футбол
    22:41

    СБ ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в Газе и Украине

    Другие страны
    22:28

    "Карабах" объявил о переходе Рамиля Шейдаева

    Футбол
    22:16
    Фото

    Художница Зейнаб Бабаева: Надеюсь, выставка "Послы историй" поможет приюту GWARP

    Культура
    22:10

    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

    Внешняя политика
    22:05
    Фото

    В Вене отметили 140-летие Узеира Гаджибейли и День национальной музыки Азербайджана

    Kультурная политика
    21:50
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с комиссаром ЕК вопросы региональной повестки

    Внешняя политика
    Лента новостей