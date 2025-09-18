"Barselona"nın yarımmüdafiəçisi 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər
Futbol
- 18 sentyabr, 2025
- 21:58
İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Qavi 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər.
"Report" "Esports RAC1"ə istinadən xəbər verir ki, kataloniyalıların həkimləri gələn həftənin əvvəlində Qavinin dizindəki zədə ilə bağlı qərar verəcək.
Konservativ müalicə uğurlu olarsa, futbolçunun məşqlərə qayıdışı tez baş tutacaq. Əks halda, onun zədəsinin ciddi olduğu müəyyənləşəcək.
Qeyd edək ki, Qavi cari mövsüm İspaniya çempionatında iki matçda iştirak edib və bir məhsuldar ötürmə verib.
Son xəbərlər
22:57
Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti oyunlarını keçiriblərFutbol
22:51
BMT TŞ sentyabrın 23-də Qəzza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcəkDigər ölkələr
22:44
Foto
Naxçıvan şəhərində "Suverenlik yürüşü" keçirilibDaxili siyasət
22:30
Kurban Berdıyev "Turan Tovuz"un futbolçusuna forma hədiyyə edibFutbol
22:21
Foto
Zeynəb Babayeva: Ümidvaram ki, "Hekayələrin səfirləri" sərgisi GWARP sığınacağına kömək edəcəkMədəniyyət
22:18
Azərbaycan millisinin futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
22:08
"Fitch" ortamüddətli perspektivdə ABB-nin kredit portfelində mülayim artım gözləyirMaliyyə
22:05
"Qarabağ" Ramil Şeydayevi transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
21:58