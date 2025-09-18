İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 21:58
    Barselonanın yarımmüdafiəçisi 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Qavi 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər.

    "Report" "Esports RAC1"ə istinadən xəbər verir ki, kataloniyalıların həkimləri gələn həftənin əvvəlində Qavinin dizindəki zədə ilə bağlı qərar verəcək.

    Konservativ müalicə uğurlu olarsa, futbolçunun məşqlərə qayıdışı tez baş tutacaq. Əks halda, onun zədəsinin ciddi olduğu müəyyənləşəcək.

    Qeyd edək ki, Qavi cari mövsüm İspaniya çempionatında iki matçda iştirak edib və bir məhsuldar ötürmə verib.

