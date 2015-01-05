​В Дагестане застрелили в машине 20-летнего российского футболиста

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Футболист команды "Анжи-2" Гасан Магомедов погиб после обстрела своего автомобиля в ночь на воскресенье, 4 января, недалеко от села Новокули в Дагестане.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Мы скорбим вместе со всеми, кому был дорог Гасан. Надеюсь, правоохранительные органы оперативно найдут убийц и те понесут справедливое наказание", — заявил генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев.

Следственный комитет России по Республике Дагестан на своем официальном сайте сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 1 статьи 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия).