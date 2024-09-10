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Гарри Кейн проводит свой 100-й матч за сборную Англии

Гарри Кейн проводит свой 100-й матч за сборную Англии Гарри Кейн стал десятым футболистом, сыгравшим более 100 матчей за сборную Англии. Как сообщает Report, 31-летний нападающий в матче Лиги наций против Финляндии проводит свою 100-ю встречу в карьере за сборную Англии.
Футбол
10 сентября 2024 г. 23:46
Гарри Кейн проводит свой 100-й матч за сборную Англии

Гарри Кейн стал десятым футболистом, сыгравшим более 100 матчей за сборную Англии.
Как сообщает Report, 31-летний нападающий в матче Лиги наций против Финляндии проводит свою 100-ю встречу в карьере за сборную Англии.

Игрок "Баварии" (Германия) вывел сборную Англии на поле в капитанской повязке.

Представляем имена девяти других футболистов, сыгравших за сборную более 100 матчей:

1. Питер Шилтон(125)

2. Уэйн Руни (120)

3. Дэвид Бекхэм (115)

4. Стивен Джеррард (114)

5. Бобби Мур (108)

6. Эшли Коул (107)

7. Бобби Чарльтон (106)

8. Фрэнк Лэмпард (106)

9. Билли Райт (105)

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Версия на азербайджанском языке Harri Keyn İngiltərə millisində 100-dən artıq oyun keçirən onuncu futbolçu olub

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