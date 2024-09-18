Гарри Кейн побил рекорд по количеству забитых в сезоне пенальти

Нападающий сборной Англии и немецкого клуба "Бавария" Гарри Кейн признан лучшим исполнителем пенальти в Европе с 2023 года.

Нападающий сборной Англии и немецкого клуба "Бавария" Гарри Кейн признан лучшим исполнителем пенальти в Европе с 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Bild, 31-летний форвард за это время исполнил 21 результативный удар подряд в ворота соперников.

В составе мюнхенского клуба он забил 13 из этих голов.

Еще один футболист, показавший 100%-ный успех при выполнении одиннадцатиметровых штрафных, - нападающий "Барселоны" (Испания) Роберт Левандовски. Но с 2023 года польскому игроку выпало всего 10 пенальти.

Гарри Кейн перешёл в "Баварию" из "Тоттенхэма" летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 100 млн евро.