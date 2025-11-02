Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Футбол
    • 02 ноября, 2025
    • 14:34
    Гарри Кейн может перейти из Баварии в Барселону

    Испанский футбольный клуб "Барселона" заинтересован в переходе футболиста германской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейна.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Sport.es.

    Летом 2026 года в контракте Кейна с "Баварией" активируется изменение в сумме отступных, которая составит €65 млн. Окончательное предложение "Барселоны" будет зависеть от финансового положения клуба.

    Каталонский клуб ищет замену 37-летнему Роберту Левандовскому.

    Кейну 32 года, в текущем сезоне чемпионата Германии он забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах. Он перешел в "Баварию" в 2023 году, выиграв с клубом чемпионат и суперкубок страны.

    İspaniya klubu Harri Keynin transferini yekunlaşdıra bilər

    Лента новостей