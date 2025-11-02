Гарри Кейн может перейти из "Баварии" в "Барселону"
Футбол
- 02 ноября, 2025
- 14:34
Испанский футбольный клуб "Барселона" заинтересован в переходе футболиста германской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейна.
Как передает Report, об этом сообщает издание Sport.es.
Летом 2026 года в контракте Кейна с "Баварией" активируется изменение в сумме отступных, которая составит €65 млн. Окончательное предложение "Барселоны" будет зависеть от финансового положения клуба.
Каталонский клуб ищет замену 37-летнему Роберту Левандовскому.
Кейну 32 года, в текущем сезоне чемпионата Германии он забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах. Он перешел в "Баварию" в 2023 году, выиграв с клубом чемпионат и суперкубок страны.
