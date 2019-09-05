​Гарет Бейл: С нетерпением жду завтрашней встречи

"С физической точки зрения я в очень хорошей форме. С нетерпением жду завтрашней встречи".

Как сообщает командированный в Кардифф сотрудник Report, об этом на пресс-конференции перед матчем между сборными Уэльса и Азербайджана в рамках отборочного турнира ЕВРО-2020 заявил капитан сборной Уэльса Гарет Бейл.

Полузащитник испанского "Реал Мадрида" сообщил, что на них оказывается давление: "Мы настроены на предстоящий матч. Мы обязательно победим. Мы находимся под очень большим давлением. В двух матчах мы потерпели поражение. После этого постараемся одержать победу во всех встречах. Мы прошли очень хорошую предсезонную подготовку. Я много тренировался и привел себя в хорошую форму, не обращая внимания на слухи. Я чувствую себя очень хорошо, получаю удовольствие от игры за свою страну".

Отметим, что 6 сентября на городском стадионе Кардиффа состоится матч между сборными Азербайджана и Уэльса, игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.