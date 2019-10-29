Гарет Бэйл получил предложение из Китая

Руководство испанского "Реала" готово расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 30-летний валлиец может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

У Бэйла уже есть предложение из Китая. В услугах полузащитника заинтересован "Шанхай Шеньхуа".

Бэйл уже мог оказаться в Китае прошедшим летом. Он был близок к подписанию контракта с клубом "Цзянсу Сунин" и даже прилетал в Китай на переговоры. "Цзянсу" был готов платить валлийцу 22 миллиона евро в год.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Его трансфер из "Тоттенхэма" обошелся мадридцам в 100 миллионов евро - рекордную на тот момент сумму. В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что 16 ноября сборная Уэльса, капитаном которой является Гарет Бэйл, сыграет в гостях со сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира ЕВРО-2020.