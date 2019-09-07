Гарет Бейл: Азербайджан затруднил игру

"Азербайджан затруднил игру. Порой мы оказывались в беспомощном положении".

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом сказал футболист сборной Уельса Гарет Бейл по завершению матча отборочного этапа Euro-2020, в котором они обыграли Азербайджан со счетом 2-1.

30-летний нападающий, выступающий в составе "Реал Мадрид", отметил, что в первой половине встречи они сыграли не лучшим образом, но что в этом матче они продемонстрировали характер: "Эта победа станет для нас переломной. Мы верим, что сможем принять участие в чемпионате Европы. Будем искать свой шанс до последнего".

Отметим, что сборная Азербайджана свой очередной матч проведет против Хорватии. Матч на Bakcell Arena начнется 9 сентября в 20.00.