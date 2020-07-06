"Галатасарай" дома проиграл "Трабзонспору"

В центральном матче XXX тура турецкой Суперлиги встречались стамбульский "Галатасарай" и "Трабзонспор".&

В центральном матче XXX тура турецкой Суперлиги встречались стамбульский "Галатасарай" и "Трабзонспор".



Как передает Report, встреча на стадионе Türk Telekom завершилась победой гостей со счетом 3:1.



На 32-й минуте футболист хозяев Софиан Фигули получил прямую красную и оставил свою команду в меньшинстве. "Трабзонспор" быстро воспользовался численным преимуществом: на 41-й минуте Соса реализовал пенальти. На 70-ой минуте Филип Новак удвоил преимущество. На 90+2-й минуте стамбульцы сумели отыграть один мяч благодаря пенальти в исполнении Жана-Микеля Сери. Однако спустя две минуты Александер Сёрлот восстановил преимущество гостей в два мяча – 1:3.



Таким образом "Трабзонспор" набрал 61 очко и укрепился на второй строчке, продолжая преследовать лидера в лице "Башакшехира", у которого в активе 63 балла. "Галатасарай", продливший безвыигрышную серию до 6 матчей, находится на 4-м месте с 52 очками.

