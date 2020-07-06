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"Галатасарай" дома проиграл "Трабзонспору" 

"Галатасарай" дома проиграл "Трабзонспору"  В центральном матче XXX тура турецкой Суперлиги встречались стамбульский "Галатасарай" и "Трабзонспор".&
Футбол
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6 июля 2020 г. 05:03
Галатасарай дома проиграл Трабзонспору 

В центральном матче XXX тура турецкой Суперлиги встречались стамбульский "Галатасарай" и "Трабзонспор". 


Как передает Report, встреча на стадионе Türk Telekom завершилась победой гостей со счетом 3:1.


На 32-й минуте футболист хозяев Софиан Фигули получил прямую красную и оставил свою команду в меньшинстве. "Трабзонспор" быстро воспользовался численным преимуществом: на 41-й минуте Соса реализовал пенальти. На 70-ой минуте Филип Новак удвоил преимущество. На 90+2-й минуте стамбульцы сумели отыграть один мяч благодаря пенальти в исполнении Жана-Микеля Сери. Однако спустя две минуты Александер Сёрлот восстановил преимущество гостей в два мяча – 1:3.


Таким образом "Трабзонспор" набрал 61 очко и укрепился на второй строчке, продолжая преследовать лидера в лице "Башакшехира", у которого в активе 63 балла. "Галатасарай", продливший безвыигрышную серию до 6 матчей, находится на 4-м месте с 52 очками.
 

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Версия на азербайджанском языке “Trabzonspor” “Qalatasaray”ı məğlub etdi

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