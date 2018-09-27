"Габала" представила в УЕФА заявку на матч с "Шерифом"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Габала", которая встретится в I этапе Молодежной Лиги с молдавским "Шерифом", подала в УЕФА заявку об участии в матче.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, главный тренер Эмин Имамалиев включил в состав своей команды 32 футболистов – 5 вратарей, 12 защитников, 10 полузащитников и 5 нападающих. Среди них нет ни одного легионера.

Вратари: Эльмеддин Султанов, Мушвиг Надиров, Амрах Зульфугарлы, Муса Исмаилов, Вусал Шабанов

Защитники: Немат Шихамиров, Ниджат Оруджлу, Рустам Нуруев, Арсен Агджабаев, Вусал Масимов, Ниджат Алиев, Хаял Мурадов, Джавидан Рагимли, Фаик Гаджиев, Ника Бачалиашвили, Руфат Ахмедов, Иззет Муштагов

Полузащитники: Самир Магеррамли, Назим Гасанзаде, Вейсал Рзаев, Агиль Насибов, Идрис Ингилаблы, Аббас Агазаде, Фарид Искендеров, Тебриз Исазаде, Салман Алескеров, Рауф Магеррамов

Нападающие: Самир Гурбанов, Али Садыгов, Али Мурсалов, Мухаммед Магеррамов, Ибрагим Джамалов

Отметим, что первый матч между командами состоится 3 октября в Габале, а ответная встреча пройдет 24 октября в Тирасполе. Первый матч на Габалинском городском стадионе начнется в 18:00.