"Габала" обыграла кувейтский клуб

Приостановивший борьбу во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА клуб "Габала" провел товарищеский матч.

Как сообщает Report, провинциальная команда встретилась с кувейтским клубом "Аль-Самия".

Встреча на резервном поле Бакинского олимпийского стадиона завершилась победой "Габалы" со счетом 2:0. В составе команды Асиф Мамедов отличился на 70-й, а Фернан Лопез - на 87-й минуте.

Отметим, что в Лиге Европы на домашнем матче с грузинским "Динамо" "Габала" проиграла со счетом 0:2, а на выездном матче - со счетом 0:3.