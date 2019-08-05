 Наверх

"Габала" обыграла кувейтский клуб

"Габала" обыграла кувейтский клуб

Приостановивший борьбу во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА клуб "Габала" провел товарищеский матч.

Как сообщает Report, провинциальная команда встретилась с кувейтским клубом "Аль-Самия". 

Встреча на резервном поле Бакинского олимпийского стадиона завершилась победой "Габалы" со счетом 2:0. В составе команды Асиф Мамедов отличился на 70-й, а Фернан Лопез - на 87-й минуте. 

Отметим, что в Лиге Европы на домашнем матче с грузинским "Динамо" "Габала" проиграла со счетом 0:2, а на выездном матче - со счетом 0:3. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!