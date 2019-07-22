​"Габала" может сыграть с "Фейеноорд", "Нефтчи" с израильским клубом

Состоялась жеребьёвка III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, на церемонии, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, определились потенциальные соперники азербайджанских клубов "Нефтчи" и "Габала".

Если во втором раунде "Габала" пройдет тбилисское "Динамо", то команда в следующем этапе сыграет с голландским "Фейеноорд".

В случае если "Нефтчи" удастся обойти российский "Арсенал", команда встретится в следующем раунде с "Бней Иегуда" (Тель-Авив, Израиль).

Отметим, что первые матчи состоятся 8 августа, а ответные - 15 августа. Первую встречу "Нефтчи" проведет дома, "Габала" - сыграет в гостях.