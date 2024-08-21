Футбольный матч между сборными Азербайджана и Эстонии может пройти в Габале

Футбольный матч между сборными Азербайджана и Эстонии в рамках Лиги наций УЕФА может пройти в городе Габала.

Футбольный матч между сборными Азербайджана и Эстонии в рамках Лиги наций УЕФА может пройти в городе Габала.

Об этом сказал Report глава пресс-службы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльнур Мамедли.

По его словам, переговоры уже ведутся с УЕФА и Федерацией футбола Эстонии.

"Мы еще не договорились о месте проведения матча. Мы проинформируем общественность о принятых решениях", - сказал он.

Мамедли отметил, что если стадион относится к 4-звёздочной категории, достаточно одобрения УЕФА: "Однако, когда стадион не соответствует этой категории, то тогда, наряду с УЕФА, важно согласие обеих команд".