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Футбольный клуб "Кешля" меняет название и переезжает в Шамаху

Футбольный клуб "Кешля" меняет название и переезжает в Шамаху Национальная ассоциация футбольных федераций (АФФА) и клуб "Кешля" провели переговоры.
Футбол
10 ноября 2021 г. 12:19
Футбольный клуб Кешля меняет название и переезжает в Шамаху

Национальная ассоциация футбольных федераций (АФФА) и клуб "Кешля" провели переговоры.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на встрече название "Кешля" было предложено переименовать в "Шамахы", чтобы поддержать развитие футбола в регионах, повысить интерес болельщиков и представлять одноименный город.

На заседании Наблюдательного совета клуба предложение АФФА было рассмотрено и принято. По завершении юридических процедур в 2022 году клуб "Кешля" будет переименован в "Шамахы", домашние игры будут проходить на Шамахинском городском стадионе.

АФФА и ФК "Кешля" обратятся в УЕФА, чтобы ФК "Шамахы" был признан юридическим наследником футбольного клуба "Кешля". Команды "Кешля" младших возрастных групп и академия до конца 2022 года будут функционировать в Баку.

Шамахинский городской стадион вместимостью 2 200 болельщиков был построен при финансовой поддержке УЕФА и АФФА.

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