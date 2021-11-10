Футбольный клуб "Кешля" меняет название и переезжает в Шамаху

Национальная ассоциация футбольных федераций (АФФА) и клуб "Кешля" провели переговоры.

Национальная ассоциация футбольных федераций (АФФА) и клуб "Кешля" провели переговоры.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на встрече название "Кешля" было предложено переименовать в "Шамахы", чтобы поддержать развитие футбола в регионах, повысить интерес болельщиков и представлять одноименный город.

На заседании Наблюдательного совета клуба предложение АФФА было рассмотрено и принято. По завершении юридических процедур в 2022 году клуб "Кешля" будет переименован в "Шамахы", домашние игры будут проходить на Шамахинском городском стадионе.

АФФА и ФК "Кешля" обратятся в УЕФА, чтобы ФК "Шамахы" был признан юридическим наследником футбольного клуба "Кешля". Команды "Кешля" младших возрастных групп и академия до конца 2022 года будут функционировать в Баку.

Шамахинский городской стадион вместимостью 2 200 болельщиков был построен при финансовой поддержке УЕФА и АФФА.