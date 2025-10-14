Футбольная сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет очередной матч
Футбол
- 14 октября, 2025
- 09:19
Сборная Азербайджана по футболу U21 сегодня проведет свой очередной матч в отборочном турнире чемпионата Европы.
Как сообщает Report, команда встретится со сборной Шотландии соответствующей возрастной категории в 19:00 на стадионе Liv Bona Dea в Баку.
Отметим, что в группе B лидирует сборная Португалии с 9 очками. Чехия, набравшая столько же очков, занимает второе место, а Болгария с 4 очками - третье. У Шотландии 3 очка, у Азербайджана - 1 очко, а у Гибралтара, проигравшего все матчи, очков нет.
Последние новости
09:38
Трамп отправится в Малайзию для подписания мира между Таиландом и КамбоджейДругие страны
09:32
Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на ЗемлеЭто интересно
09:28
Цена на золото в Японии установила новый рекордФинансы
09:24
В Баку проходит международная конференция, посвященная судебной системеВнешняя политика
09:19
Футбольная сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет очередной матчФутбол
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2025)Финансы
09:09
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.10.2025)Финансы
09:06
В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняковДругие страны
08:51