Футбольная сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет очередной матч

Сборная Азербайджана по футболу U21 сегодня проведет свой очередной матч в отборочном турнире чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда встретится со сборной Шотландии соответствующей возрастной категории в 19:00 на стадионе Liv Bona Dea в Баку.

Отметим, что в группе B лидирует сборная Португалии с 9 очками. Чехия, набравшая столько же очков, занимает второе место, а Болгария с 4 очками - третье. У Шотландии 3 очка, у Азербайджана - 1 очко, а у Гибралтара, проигравшего все матчи, очков нет.