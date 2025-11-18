Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Футбольная федерация Нигерии извинилась за невыход национальной сборной на ЧМ-2026

    Футбол
    • 18 ноября, 2025
    • 01:54
    Футбольная федерация Нигерии извинилась за невыход национальной сборной на ЧМ-2026

    Футбольная федерация Нигерии (NFF) принесла официальные извинения за то, что национальная сборная не смогла отобраться на чемпионат мира по футболу 2026 года.

    Как передает Report, соответствующее заявление размещено на официальном сайте федерации.

    В обращении отмечается, что NFF приносит "открытые и искренние извинения" президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу, федеральному правительству и миллионам болельщиков за то, что команда "Супер Орлы" второй раз подряд не вышла в финальную часть мирового первенства.

    Федерация подчеркнула, что поражение в финале плей-офф африканского отбора от сборной ДР Конго стало "моментом глубокой скорби" для всего нигерийского футбола.

    Также отмечается, что футбол в Нигерии является "национальным языком" и важным элементом идентичности, объединяющим более 200 млн человек.

    В заявлении указывается, что игроки были подавлены результатом, а в раздевалке "многим было трудно говорить". Федерация выразила благодарность федеральному правительству, профильным структурам, дипломатическим миссиям, СМИ и болельщикам за поддержку в ходе всей квалификационной кампании.

    NFF подчеркнула, что предстоящий Кубок африканских наций 2025 года в Марокко станет возможностью для восстановления и демонстрации стойкости нигерийского футбола. В ближайшие дни руководство приступит к "тщательному и честному анализу" причин неудачи и разработает меры для переориентации национальных команд на будущие успехи.

    В федерации пообещали вернуть доверие болельщиков и восстановить позиции страны на мировой футбольной арене.

