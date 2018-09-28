Футболку Зинедина Зидана выставили на торги в Париже

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Футболку знаменитого французского футболиста Зинедина Зидана, в которой он забил два гола в ходе финального матча чемпионата мира 1998 года между Францией и Бразилией, выставили на торги в Париже.

Как сообщает Report со ссылкой на France Bleu, как свидетельствует каталог аукционного дома Drouot, торги которого состоятся 13 октября, устроители торгов планируют выручить за лот от 20-40 тысяч евро.

Организатор торгов Жан-Марк Лейне рассказал радиостанции France Bleu, что футболка к нему попала от человека, близкого к окружению Зидана.

Выставленную на аукцион футболку размера XL Зидан носил в первом тайме, когда забил два гола головой.