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Футболисты сборной Бразилии отказались участвовать в Кубке Америки

Футболисты сборной Бразилии отказались участвовать в Кубке Америки Сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америке.
Футбол
5 июня 2021 г. 00:17
Футболисты сборной Бразилии отказались участвовать в Кубке Америки

Сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америке.

Как передает Report, oб этом сообщает AS.

По информации издания, футболисты сборной остались недовольны переносом Кубка Америки в их страну. Ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нем из СМИ. Игроки обсудили с чиновником возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.

По итогам диалога футболисты приняли решение не принимать участие в турнире. Также бразильцы будут уговаривать игроков других сборных организованно выступить против проведения Кубка Америки в этом году.

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае КОНМЕБОЛ лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Соревнования должны в Бразилии с 13 июня по 10 июля.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya yığması futbol üzrə Amerika Kubokunda iştirakdan imtina etdi

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