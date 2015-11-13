​Футболисты "Нефтчи" продали приобретенные в 1966 году после завоевания бронзовой медали автомобили в 5 раз дороже

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ За завоевание в 1966 году на чемпионате СССР бронзовой медали каждому футболисту команды "Нефтчи" вручили по 160 рублей и ковру.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Sport Ekspress" заявил бывший футболист флагмана Казбек Тугаев. Он добавил, что им также дали разрешение на приобретение автомобиля "Волга" серии "ГАЗ-21": "Машины мы купили на свои деньги. Я даже помню, сколько она стоила - 5602 рубля. Однако, затем мы их продали. Почему же не продать, если их просили за 25 000 рублей? Кроме того, мне не нравилось водить автомобиль".

Футболист-ветеран также поделился воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве: "Я встречался с Гейдаром Алиевым 3-4 раза. Он наградил меня орденом "Шохрет". Сын Гейдара Алиева Ильхам Алиев превратил страну в жемчужину".

75-летний специалист заявил, что играл с Ильхамом Алиевым в футбол: "Знаете, какой у него удар? Как из пушки!"

К.Туаев напомнил, что 31 августа 1996 года, когда он был главным тренером сборной Азербайджана, они обыграли в Баку швейцарцев со счетом 1:0, за отборочным групповым матчем ЧМ-1998 следил и тогдашний президент страны Гейдар Алиев: "Гейдар Алиев пришел на матч после 20-й минуты. В тот момент мы и забили гол. Почти сразу же после гола Гейдар Алиев ушел. Так мы и закончили игру со счетом 1:0. После этого весь Азербайджан говорил "Это что-то от Бога!". Я верил этому. Футболист сборной Швейцарии Мурат Якин не смог забить пенальти. Наш вратарь Александр Жидков его напугал и мяч прошел мимо".