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Футболисты "Манчестер Сити" провели ночь на базе клуба

Футболисты "Манчестер Сити" провели ночь на базе клуба Футболисты "Манчестер Сити" провели ночь на базе клуба
Футбол
26 декабря 2024 г. 09:50
Футболисты Манчестер Сити провели ночь на базе клуба

Футболисты "Манчестер Сити" провели ночь на базе клуба перед матчем XVIII тура Премьер-лиги против "Эвертона".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола принял такое решение из-за неудачной серии игр.

Отметим, что манчестерская команда, одержавшая всего одну победу в последних 12 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 27 очками. Матч "Манчестер Сити" - "Эвертон", который состоится сегодня, начнется в 16:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Xosep Qvardiola Premyer Liqa oyunundan əvvəl futbolçuları klubun bazasında saxlayıb

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