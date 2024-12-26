Футболисты "Манчестер Сити" провели ночь на базе клуба

Футболисты "Манчестер Сити" провели ночь на базе клуба

Футболисты "Манчестер Сити" провели ночь на базе клуба перед матчем XVIII тура Премьер-лиги против "Эвертона".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола принял такое решение из-за неудачной серии игр.

Отметим, что манчестерская команда, одержавшая всего одну победу в последних 12 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 27 очками. Матч "Манчестер Сити" - "Эвертон", который состоится сегодня, начнется в 16:30 по бакинскому времени.