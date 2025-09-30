Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Футболисты "Кайрата" уступили "Реалу" в матче Лиги чемпионов

    Футбол
    • 30 сентября, 2025
    • 23:47
    Футболисты Кайрата уступили Реалу в матче Лиги чемпионов

    Футболисты испанского "Реала" в гостях со счетом 5:0 обыграли казахстанский "Кайрат" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Как передает Report, встреча прошла в Алма-Ате.

    В составе победителей три гола забил Килиан Мбаппе (25-я минута, с пенальти; 52, 74), также отличились Эдуардо Камавинга (83) и Браим Диас (90+3). В эпизоде со вторым голом Мбаппе голевую передачу отдал бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Он стал вторым вратарем мадридской команды, отдавшим голевой пас в матче Лиги чемпионов, первым в 1997 году стал Сантьяго Каньисарес.

    "Кайрат" провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому "Спортингу".

    После двух матчей "Реал" набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский "Марсель". В следующем туре "Реал" примет итальянский "Ювентус" 22 октября, "Кайрат" днем ранее примет кипрский "Пафос".

    футбол Лига Чемпионов кайрат ФК "Реал"

    Последние новости

    00:20

    Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    00:10

    Дания получит помощь США и других стран для обеспечения безопасности двух саммитов

    Другие страны
    23:47

    Футболисты "Кайрата" уступили "Реалу" в матче Лиги чемпионов

    Футбол
    23:38

    СМИ: США перебрасывают десятки истребителей на Ближний Восток

    Другие страны
    23:33

    В рамках III Игр СНГ стартовали соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    23:16

    Трамп заявил, что до его прихода к власти в США въехали около 25 млн нелегальных мигрантов

    Другие страны
    22:59
    Фото

    Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    22:54

    Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

    В регионе
    22:49

    Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

    Другие страны
    Лента новостей