Футболисты ЦСКА обыграли "Спортинг" и вышли в групповой раунд Лиги чемпионов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Московский ЦСКА обыграл по сумме двух встреч лиссабонский футбольный клуб "Спортинг" и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ответная встреча раунда плей-офф, прошедшая в среду в подмосковных Химках, завершилась со счетом 3:1.

Мячи в составе хозяев забили Сейду Думбия (49-я и 72-я минуты) и Ахмед Муса (85), у гостей отличился Теофило Гутьеррес (36).

В добавленное время к матчу "Спортинг" остался в меньшинстве - красную карточку получил Жоау Мариу, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу лиссабонцев.

"Спортинг" теперь продолжит выступление в групповом этапе второго по статусу еврокубка - Лиге Европы.

Соперники обеих команд станут известны в пятницу по итогам жеребьевок, которые пройдут в Ньоне.