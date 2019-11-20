Футболистам "Манчестер Юнайтед" ограничат пребывание на улице в Нур-Султане

Футболисты "Манчестер Юнайтед" получили указание в преддверии матча с "Астаной" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы не выходить на продолжительное время на улицу в Нур-Султане.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, игрокам английского клуба не рекомендовано проводить на улице более 10 минут из-за сильного мороза в столице Казахстана. Вечером в день игры температура может опуститься ниже минус 20 градусов.

Отметим, что матч "Астана" - "Манчестер Юнайтед" состоится 28 ноября. Встреча пройдёт под закрытой крышей на искусственном поле "Астана Арены", которая вмещает 30 тыс. зрителей.