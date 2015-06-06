 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Футболиста «Барселоны» Неймара подозревают в уклонении от уплаты налогов

    Ожидается, что обвинения футболисту будут выдвинуты в ближайшие недели

    Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Бразилии подозревают форварда «Барселоны» Неймара в уклонении от уплаты налогов/

    Как передает Report, об этом сообщает Epoca.

    По информации источника, представители местной налоговой службы изучали счета нападающего национальной команды около года. Ожидается, что обвинения футболисту будут выдвинуты в ближайшие недели.

    Сообщается также, что под подозрение попали $38 млн, которые прошли через счета Неймара в период с 2011-го по 2014-й годы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi