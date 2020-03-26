Футболист испанского клуба заразился коронавирусом

Один из игроков испанского футбольного клуба "Жирона" заразился коронавирусом.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт клуба.

""Жирона" подтверждает, что профессиональный игрок клуба сдал тест на COVID-19, после того как у него появились симптомы коронавируса. Результат оказался положительным", — говорится в заявлении на сайте.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 414 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 18 тыс. смертей.

Испания является четвёртой страной в мире по количеству заражённых (более 49 тыс.).