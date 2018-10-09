Футболист, запомнившийся голевой передачей на матче с "Карабахом", избран лучшим игроком месяца

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист сентября английского "Арсенала", соперника "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, в ходе проведенного болельщиками голосования Александр Ляказетт стал первым.

28-летний французский нападающий набрал 59% голосов. Он опередил Лукаса Торрейра и Петра Чеха.

Отметим, что Александр Ляказетт также участвовал на прошедшем на Бакинском олимпийском стадионе матче II тура группового этапа Лиги Европы, где "Арсенал" обыграл "Карабах" со счетом 3:0. Он запомнился голевой передачей в указанном матче.