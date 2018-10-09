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    Футболист, запомнившийся голевой передачей на матче с "Карабахом", избран лучшим игроком месяца

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист сентября английского "Арсенала", соперника "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, в ходе проведенного болельщиками голосования Александр Ляказетт стал первым. 

    28-летний французский нападающий набрал 59% голосов. Он опередил Лукаса Торрейра и Петра Чеха. 

    Отметим, что Александр Ляказетт также участвовал на прошедшем на Бакинском олимпийском стадионе матче II тура группового этапа Лиги Европы, где "Арсенал" обыграл "Карабах" со счетом 3:0. Он запомнился голевой передачей в указанном матче. 

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