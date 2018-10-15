Футболист, забивший гол в ворота сборной Азербайджана: Для меня это был особый момент

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "За последние два года мы играли против Азербайджана уже в 4-й раз. Эта команда очень сильна, имеет хороший коллектив, очень сложный соперник. Наша сборная по сравнению с прошедшими двумя годами немного изменилась. Стиль игры претерпел изменения. Я думаю, что сегодня мы создали определенные моменты и воспользовались возможностью забить гол. Мы сыграли командой против Азербайджана и добились результата".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Мальты Роуэн Мускат, говоря о матче в Баку с Азербайджаном в IV туре Лиги Наций УЕФА, который закончился со счётом 1:1:

"Для меня это был особый момент. Я забил свой первый гол в составе сборной и впервые выступал на этом стадионе. Встреча прошла удачно, и я получил удовольствие от игры. Игра на этом поле была для меня большим опытом. Мы знали, что Азербайджан создаст больше опасных моментов, чем мы. Нас обрадовало, то что мы воспользовались попавшейся возможностью".

Мускат также дал прогноз относительно 3-й группы Лиги D: "Я думаю, что Азербайджан и Косово - это команды одинакового уровня. Но, на мой взгляд, победителем группы станет Косово".

Отметим, что после 4 туров Азербайджан с 4 очками обосновался на 3-ем месте с 6 очками Косово, набрав по 8 очков, 1, 2, Фарерские острова. Лишь в матчах С Азербайджаном, другими словами, всего 2 очков, занимает последнее место в группе и потерял шансы на выход в следующий этап очков, а Мальта.

Отметим, что после 4-х туров Косово с 8-ю очками занимает 1-е место в группе, Азербайджан с 6-ю очками на 2-м месте, Фарерские острова с 4-мя очками занимают третью позицию, последнее место у Мальты, которая имеет два очка, полученные лишь в матчах со сборной Азербайджана.