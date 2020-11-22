Футболист выиграл серию пенальти после удаления вратаря
Футболист выиграл серию пенальти после удаления вратаряЗащитник футбольного клуба "Орландо" Родриго Шлегель принес своей команде победу над "Нью-Йорк Сити", отразив одиннадцатиметровый удар после удаления голкипера посреди серии пенальти.
Защитник футбольного клуба "Орландо" Родриго Шлегель принес своей команде победу над "Нью-Йорк Сити", отразив одиннадцатиметровый удар после удаления голкипера посреди серии пенальти.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, матч 1/8 финала Главной футбольной лиги (MLS) прошел в субботу.
Аргентинский футболист вышел на поле в дополнительное время на 101-й минуте при счете 1:1. Через две минуты голкипер "Орландо" Педро Гальесе получил предупреждение. По ходу серии пенальти он был удален с поля за вторую желтую карточку, так как покинул раньше времени линию ворот. Вратаря заменил Шлегель, который отразил решающий одиннадцатиметровый.
"Орландо" одержал свою первую в истории победу в плей-офф MLS и вышел в четвертьфинал турнира. Клуб выступает в MLS с 2015 года.
After Orlando keeper Pedro Gallese got sent off in their penalty shootout vs. NYCFC, defender Rodrigo Schlegel went in goal.
He then made the save that led to their first-ever playoff win