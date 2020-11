Футболист выиграл серию пенальти после удаления вратаря

Защитник футбольного клуба "Орландо" Родриго Шлегель принес своей команде победу над "Нью-Йорк Сити", отразив одиннадцатиметровый удар после удаления голкипера посреди серии пенальти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, матч 1/8 финала Главной футбольной лиги (MLS) прошел в субботу.

Аргентинский футболист вышел на поле в дополнительное время на 101-й минуте при счете 1:1. Через две минуты голкипер "Орландо" Педро Гальесе получил предупреждение. По ходу серии пенальти он был удален с поля за вторую желтую карточку, так как покинул раньше времени линию ворот. Вратаря заменил Шлегель, который отразил решающий одиннадцатиметровый.

"Орландо" одержал свою первую в истории победу в плей-офф MLS и вышел в четвертьфинал турнира. Клуб выступает в MLS с 2015 года.