Футболист "Туран Товуз" провел свою 200-ю игру на чемпионатах Азербайджана

Футболист "Туран Товуз" Хаял Наджафов провел свой 200-й матч на чемпионатах Азербайджана.

Футболист "Туран Товуз" Хаял Наджафов провел свой 200-й матч на чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, его юбилейный матч состоялся в 19-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

27-летний полузащитник вышел на поле в выездном матче с "Кяпазом" (2:5).

Дебютировавший в сезоне 2014/2015 Наджафов в 200 матчах забил 6 голов.

Он играл за три клуба. Наджафов в "Сумгайыте" имел 105 "биг-шансов" (2 гола), в "Нефтчи" - 17, а в "Туран Товуз" - 78 (4 гола).