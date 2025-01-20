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Футболист "Туран Товуз" провел свою 200-ю игру на чемпионатах Азербайджана

Футболист "Туран Товуз" провел свою 200-ю игру на чемпионатах Азербайджана Футболист "Туран Товуз" Хаял Наджафов провел свой 200-й матч на чемпионатах Азербайджана.
Футбол
20 января 2025 г. 11:10
Футболист Туран Товуз провел свою 200-ю игру на чемпионатах Азербайджана

Футболист "Туран Товуз" Хаял Наджафов провел свой 200-й матч на чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, его юбилейный матч состоялся в 19-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

27-летний полузащитник вышел на поле в выездном матче с "Кяпазом" (2:5).

Дебютировавший в сезоне 2014/2015 Наджафов в 200 матчах забил 6 голов.

Он играл за три клуба. Наджафов в "Сумгайыте" имел 105 "биг-шансов" (2 гола), в "Нефтчи" - 17, а в "Туран Товуз" - 78 (4 гола).

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Версия на азербайджанском языке "Turan Tovuz"un futbolçusu Azərbaycan çempionatlarında 200-cü oyununu keçirib

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