Футболист "Трабзонспора": Я еще не определился с выбором между сборными Турции и Азербайджана

Футболист клуба "Трабзонспор" Мурат Джем Акпынар еще не сделал выбор между основными сборными Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, 20-летний полузащитник заявил об этом порталу "61 saat".

По его словам, он не принял окончательного решения: "Я играл в национальных командах Азербайджана младших возрастных групп. Если поступит предложение, я могу играть и в основной сборной Турции. Я пока не сделал выбор".

Отметим, что Мурат Джем Акпынар ранее выступал в сборной Азербайджана U-17. Футболист, приглашенный в сборную в 2016 году, когда главным тренером был Тебриз Гасанов, забил в 13 играх 2 гола. Выросший в команде младших возрастных групп "Трабзонспор" полузащитник перешел в прошлом сезоне на основе аренды в "1461 Трабзонспор". Актуально приглашение Акпынара, вышедшего на первый план за счет показанных в последних турах игр, в основную сборную Турции.