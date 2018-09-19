Футболист "Спортинга": Было бы неправильно думать, что мы фавориты в данном матче

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "В футболе нет легких соперников. Постоянно результаты были сюрпризом".

Как сообщает Report со ссылкой на A Bola, об этом заявил футболист португальского "Спортинга" Себастьян Коатес, касаясь матча с "Карабахом" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

28-летний защитник заявил, что они должны настроиться на матч с "Карабахом": "Мы должны играть свою игру и всегда ждать от соперников лучшего. Было бы неправильно думать, что мы фавориты в данном матче".

Уругвайский футболист заявил о хорошей подготовке к завтрашнему матчу: "Мы намерены одержать победу и показать хорошую игру. Вынуждены быть сильным на родном поле. Выиграть дома все матчи было бы грандиозно".

Отметим, что предстоящий 20 сентября на лиссабонском стадионе "Жозе Альваладе" матч "Спортинг" - "Карабах" начнется в 23:00 по бакинскому времени.