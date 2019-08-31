Футболист Смоллинг на правах аренды перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Рому"

Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил о подписании арендного соглашения с английским защитником Крисом Смоллингом, права на которого принадлежат английскому "Манчестер Юнайтед".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

Контракт с 29-летним защитником рассчитан на один сезон. Смоллинг будет выступать за новый клуб под шестым номером. Контракт Смоллинга с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Это прекрасная возможность для меня. Возможность попробовать себя в новом чемпионате в составе великой команды, которая ставит перед собой высокие цели. Это как раз то, что мне было нужно. Надеюсь, смогу помочь команде уже в самое ближайшее время, с нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым партнерам по команде", - сказал Смоллинг.