Футболист "Шахтера": Среди наших соперников сильнейшим был "Карабах"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Я бы не сказал, что "Карабах" слабее "Хайдука". Эта команда тоже сильная, на уровне Лиги чемпионов, Евролиги".

Как сообщает Report, об этом футболист украинского клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей Кривцов сказал в интервью "Команде1" о проверочных играх на тренировочных сборах в турецком регионе Анталья.

По словам 28-летнего защитника, на встрече, на которой они обыграли азербайджанского представителя со счетом 3:1, они лучше проявили себя: "На этой встрече мы были более подготовленными, у нас многое получилось. Мы играли против хорошего соперника. Поэтому оба матча в Турции были полезными для нашей подготовки".

Другой футболист "Шахтера" Даниель Сикан отличил "Карабах" среди соперников на первых и вторых сборах: "По сравнению с первыми сборами будет сравнительно больше матчей, нагрузки, больше подготовки. Не думаю, что из тестовых соперников кого-то можно выделить. Все команды сильные. Пока самым сильным был "Карабах". Но мы победили. Остальные будут слабее".

Отметим, что "Шахтер" на первых сборах до предшествующей игры с "Карабахом" проиграл "Хайдуку" со счетом 1:4. На очередном подготовительном процессе в Анталье соперниками станут "Хобро" (Дания), "Лех" (Польша), "Партизан" (Сербия), "Ботев" (Болгария) и "Ваккер" (Австрия).