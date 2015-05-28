​Футболист "Севильи" Эвер Банега признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Аргентинский полузащитник Эвер Банега испанского футбольного клуба "Севилья" признан лучшим игроком финала Лиги Европы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

Финал Лиги Европы, который прошел в среду в Варшаве, завершился триумфом "Севильи", которая в решающей встрече переиграла украинский "Днепр" со счетом 3:2.

"Севилья" второй раз подряд выиграла Лигу Европы. Испанский клуб дважды выигрывал Кубок УЕФА - турнир- предшественник Лиги Европы - в 2006 и 2007 годах, что вкупе с прошлогодним трофеем является абсолютным рекордом этих соревнований.

Испанские клубы выиграли этот турнир в девятый раз, на счету итальянских команд - столько же побед.