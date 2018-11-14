Футболист сборной Украины спел песню Муслима Магомаева - ВИДЕО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов спел песню Муслима Магомаева.

Как передает Report, сборная Украины собралась на последний сбор в 2018 году, а перед началом подготовки к матчам против Словакии и Турции команда Андрея Шевченко провела праздничный ужин в честь победы в группе Лиги наций.

Во время мероприятия футболист украинской сборной Сергей Кривцов спел песню Муслима Магомаева "Синяя вечность".