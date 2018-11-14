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    Футболист сборной Украины спел песню Муслима Магомаева - ВИДЕО

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов спел песню Муслима Магомаева.

    Как передает Report, сборная Украины собралась на последний сбор в 2018 году, а перед началом подготовки к матчам против Словакии и Турции команда Андрея Шевченко провела праздничный ужин в честь победы в группе Лиги наций. 

    Во время мероприятия футболист украинской сборной Сергей Кривцов спел песню Муслима Магомаева "Синяя вечность".

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