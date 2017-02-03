Футболист сборной Португалии: Я не забуду проведенных в Азербайджане дней

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Я не забуду проведенных в Азербайджане дней".

Как сообщает Report, об этом заявил Рубен Винагре - член сборной Португалии, одержавшей победу на прошедшем в 2016 году в Баку чемпионате Европы по футболу U17.

Являющийся воспитанником португальского клуба "Спортинг" 17-летний левый защитник сказал, что завоеванная им на чемпионате Европы золотая медаль стала для него самой ценной наградой: "Даже сейчас, когда смотрю связанные с чемпионатом Европы видеозаписи и фото, не могу сдержать слез. Объяснить это чувство невозможно. Это чемпионство – самое прекрасное событие в моей жизни".

Отметим, что сейчас Рубен Винагре играет во французском клубе "Монако".