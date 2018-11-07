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    Футболист сборной Франции потребовал от своего клуба личный самолет

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе озвучил свои требования для подписания нового контракта с французским клубом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Football Leaks, 20-летний форвард хочет получить 55 млн евро за пятилетний контракт. Также футболист желает получить в свое распоряжение личный самолет.

    Еще одним требованием Мбаппе стало желание быть самым высокооплачиваемым игроком французского клуба, если форвард выиграет "Золотой мяч".

    Отметим, что в нынешнем сезоне Мбаппе забил за "ПСЖ" 13 мячей в 11 матчах, а летом вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.

    Срок нынешнего контракта Мбаппе с "ПСЖ" истечет в 2022 году. 

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