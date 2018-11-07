Футболист сборной Франции потребовал от своего клуба личный самолет

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе озвучил свои требования для подписания нового контракта с французским клубом.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Leaks, 20-летний форвард хочет получить 55 млн евро за пятилетний контракт. Также футболист желает получить в свое распоряжение личный самолет.

Еще одним требованием Мбаппе стало желание быть самым высокооплачиваемым игроком французского клуба, если форвард выиграет "Золотой мяч".

Отметим, что в нынешнем сезоне Мбаппе забил за "ПСЖ" 13 мячей в 11 матчах, а летом вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.

Срок нынешнего контракта Мбаппе с "ПСЖ" истечет в 2022 году.