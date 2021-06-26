Футболист сборной Бельгии заявил, что Роналду завидует ему

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнил себя с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча национальных команд

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнил себя с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча национальных команд. Футболисты также конкурируют между собой в итальянской Серии А, выступая за "Интер" и "Ювентус" соответственно.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Он забил больше голов. Но мы выиграли чемпионат Италии. Для меня было особенно важно выиграть этот титул. Это и было моей целью. Я завидую дриблингу и удару Криштиану Роналду. В то же время я думаю, что он завидует моей силе и точности", — приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.

Встреча сборных Португалии и Бельгии состоится в воскресенье, 27 июня, на стадионе "Олимпико де Севилья — Ла Картуха" в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.