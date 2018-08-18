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    Футболист сборной Азербайджана заключил контракт с российским клубом

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Российский клуб "Крылья Советов" заключил контракт с  футболистом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт самарского клуба, с 22-летним нападающим заключен годовой контракт.

    В новой команде он будет выступать под номером 11. 

    Отметим, что являющийся воспитанником российского "Зенита" Шейдаев 9 августа расторг контракт с турецким "Трабзонспором". 

    Прошлый сезон он провел в "Карабахе" на правах аренды. Что же касается клуба "Крылья советов", после трех туров в Премьер-лиге России он находится на 9-й строчке с 4 очками. 

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