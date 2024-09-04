Футболист сборной Азербайджана: Мы нацелены на победу

Игроки сборной Азербайджана нацелены на победу над командой Швеции.
Как сообщает Report, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов на пресс-конференции, состоявшейся накануне матча Лиги наций против сборной Швеции.
По его словам, сборная нацелена на победу в завтрашнем матче:
"Завтра мы будем бороться против хорошего соперника. В составе сборной Швеции есть сильные футболисты. Постараемся одержать победу. Я играл против этой команды в отборочном этапе чемпионата Европы. Тот матч был одним из лучших в моей карьере. Надеюсь, мы вместе с товарищами по команде сможем показать себя с лучшей стороны".
Отметим, что матч Азербайджан-Швеция, который состоится 5 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.