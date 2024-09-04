Футболист сборной Азербайджана: Мы нацелены на победу

Игроки сборной Азербайджана нацелены на победу над командой Швеции.

Игроки сборной Азербайджана нацелены на победу над командой Швеции.

Как сообщает Report, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов на пресс-конференции, состоявшейся накануне матча Лиги наций против сборной Швеции.

По его словам, сборная нацелена на победу в завтрашнем матче:

"Завтра мы будем бороться против хорошего соперника. В составе сборной Швеции есть сильные футболисты. Постараемся одержать победу. Я играл против этой команды в отборочном этапе чемпионата Европы. Тот матч был одним из лучших в моей карьере. Надеюсь, мы вместе с товарищами по команде сможем показать себя с лучшей стороны".

Отметим, что матч Азербайджан-Швеция, который состоится 5 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.