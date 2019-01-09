Футболист сборной Азербайджана может сыграть против бывшего клуба

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Определились двое соперников на учебно-тренировочных сборах российского клуба "Крылья Советов", где играет футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, самарский клуб встретится в ОАЭ со словацким клубом "Жилина" и латвийским - "Рига".

Встреча с "Жилиной" запланирована на 22 января, игра с "Ригой" состоится 26 января.

Отметим, что Рамиль Шейдаев с 2017 года выступал в клубе "Жилина" на правах аренды. В составе словацкой команды он становился чемпионом страны.