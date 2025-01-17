Футболист сборной Азербайджана может покинуть турецкий клуб

Турецкий клуб "Анкарагюджю" может расстаться с футболистом сборной Азербайджана Ренатом Дадашовым.

Турецкий клуб "Анкарагюджю" может расстаться с футболистом сборной Азербайджана Ренатом Дадашовым.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Viralspor, представитель турецкой столицы намерен попрощаться как минимум с тремя из 8 легионеров.

На данный момент контракт подписан с легионерами Стелиос Кициу, Нико Шульц, Ренальдо Сефас, Риккардо Сапонара, Риад Байич, Кевин Варга, Ренат Дадашов и Дорин Ротариу.

Отмечено, что главный тренер Кемаль Оздеш строит далеко идущие планы на Сефаса, а Шульц может уйти лишь по собственному желанию. Кроме того, специалист дал положительное заключение о Ротариу и Кициу.

Судьба остальных четырех игроков выяснится после сегодняшнего матча против "Шанлыурфаспор" в I лиге.

Отметим, что Ренат Дадашов перешел в "Анкарагюджю" летом прошлого года.