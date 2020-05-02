Футболист ПСЖ стал чемпионом Франции, проведя на поле всего одну минуту

Хесе https://report.az/storage/news/dc80ed3ce04a0961ced03fac50131fcf/98b34cda-4faf-49d2-a8a2-96b6539e9fde_292.jpg

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Хесе получит медаль за победу в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1.

Как передает Report со ссылкой на издание AS, 27-летний испанец в сезоне-2019/2020 помог парижанам в одном матче чемпионата Франции. Форвард вышел на поле в концовке выездной встречи 4-го тура с "Метцем" (2:0). Тогда он отыграл всего одну минуту.

Хесе начал эту кампанию в ПСЖ, а в начале сентября перешёл на правах аренды в лиссабонский "Спортинг".

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом признали ПСЖ, который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.

Хесе выступает за ПСЖ с 2016 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.