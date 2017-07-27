Футболист московского "Спартака": Меня приглашают в сборную Азербайджана

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Со мной связывались и неоднократно приглашали в сборную Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом "Совесткому спорту" заявил игрок российского "Анжи" азербайджанец Аяз Гулиев.

22-летний полузащитник отметил, что пока не торопится принимать решение: "В настоящее время также приглашают в сборную Азербайджана. Пока ничего не отвечаю. Сейчас главное - играть в Премьер-лиге России и становится сильнее. А там посмотрим".

Отметим, что Аяз Гулиев по договору принадлежит московскому клубу "Спартак", однако на правах аренды играет в "Анжи"

Он играл в российских командах младших возрастных групп. Полузащитник в составе U-21 провёл 15 матчей и забил 2 гола. Но пока не сделал свой выбор в связи с основной сборной.