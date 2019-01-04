На матче с "Ливерпулем" футболист "Манчестер Сити" установил новый рекорд

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Футболист английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва добился рекордного показателя преодолённой дистанции в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".

Как сообщает Report со ссылкой на Opta, 24-летний полузащитник пробежал 13,7 километра, что является рекордом для нынешнего сезона чемпионата Англии.

За этот сезон ни одному игроку не удавалось добиться такого показателя в одном матче.

Отметим, что встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Португалец провёл на поле все 90 минут.