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    На матче с "Ливерпулем" футболист "Манчестер Сити" установил новый рекорд

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Футболист английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва добился рекордного показателя преодолённой дистанции в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Opta, 24-летний полузащитник пробежал 13,7 километра, что является рекордом для нынешнего сезона чемпионата Англии. 

    За этот сезон ни одному игроку не удавалось добиться такого показателя в одном матче.

    Отметим, что встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Португалец провёл на поле все 90 минут. 

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