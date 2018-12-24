Футболист "Манчестер Сити" не хочет выступать за сборную Бразилии

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо отказывается возвращаться в национальную команду из-за угроз в адрес его семьи после чемпионата мира – 2018.

Как сообщает Report, об этом El Espanol заявил главный тренер сборной Бразилии Тите.

После чемпионата мира в адрес Фернандиньо и его семьи стали поступать угрозы в социальных сетях, в связи с чем футболист попросил Тите не вызывать его в сборную в ближайшее время.

По словам Тите, Фернандиньо был первым игроком, которого он хотел вызвать после чемпионата мира: "Он невероятный футболист с огромным опытом. Я поехал и поговорил с ним лично, потому что наша команда гордится тем, что в её составе есть такой игрок. Надеюсь, это не окончательное решение, и я буду поддерживать Фернандиньо по максимуму".

Отметим, что в матче четвертьфинала мундиаля с Бельгией хавбек "горожан" открыл счёт в матче, отметившись автоголом в ворота своей команды.