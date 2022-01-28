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Футболист "Манчестер Сити" дисквалифицирован на три матча в еврокубках

Футболист "Манчестер Сити" дисквалифицирован на три матча в еврокубках Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Кайл Уокер пропустит три ближайших матча команды в еврокубках из-за полученной красной карточки в игре шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против германского "Лейпцига".
Футбол
28 января 2022 г. 21:09
Футболист Манчестер Сити дисквалифицирован на три матча в еврокубках

Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Кайл Уокер пропустит три ближайших матча команды в еврокубках из-за полученной красной карточки в игре шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против германского "Лейпцига".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал The Athletic.

Уокер получил красную карточку на 83-й минуте матча c "Лейпцигом" (1:2) за подкат сзади. По информации источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение о дисквалификации игрока: Уокер пропустит оба матча "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского "Спортинга". Также футболист может пропустить первую игру четвертьфинала турнира, если его команда пройдет дальше.

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